Відома співачка шокувала, як в Одесі її звільнили з роботи через українську мову: "Був скандал"

Відома співачка Кажанна шокувала, як її звільнили з роботи через спілкування українською мовою.

Сталося це в Одесі, де артистка жила ще до того, як стала популярною. Кажанна працювала у сфері обслуговування. Один із клієнтів попросив спілкуватися з ним російською, а коли виконавиця відмовилася, він різко розкритикував її та поскаржився керівництву. Врешті, Кажанні тоді влетіло. Керівництво розкритикувало співачку та пригрозило звільненням без виплати заробітної платні.

Кажанна / Фото: instagram.com/kazhanna_

"Я жила в Одесі тоді. А Одеса, яку ми всі знаємо, на жаль, ще з російськомовним середовищем. У мене був скандал просто на роботі, що підходить чоловік і такий: "Можете со мной нормально говорить – на русском?". А у мене принцип – я ніколи не переходжу на російську. І я кажу: "Ні, вибачте, такий регламент компанії, такі закони України у сфері обслуговування". А він: "Та хто вы такая?! Я сейчас буду звонить руководству". Він зателефонував, мені нагнали за те, що я не хочу його російською обслуговувати. На мене накричали", - пригадала артистка в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Кажанна не стала це просто так полишати. У соцмережах, а в артистки тоді вже була своя аудиторія, вона розповіла про скандал. Зокрема, виконавиця публічно оприлюднила, що сталося та як її збираються звільняти через українську мову. Користувачі Мережі стали на бік співачки. Врешті, піарники компанії, де тоді працювала виконавиця, зв'язалися з нею. У Кажанни перепросили, запропонували повернутися на роботу та пообіцяли виплати премій. Сама ж артистка домоглася виплати своєї зарплати та остаточно звільнилася.

Кажанна / Фото: instagram.com/kazhanna_

"Я просто діяла по закону, але потім я їм влаштувала... Зі скандалом йшла. Вони мене захотіли звільнити, позбавити мене зарплати через цей скандал, а ще через те, що я на складі знімала тік-токи в обідню перерву. Вони хотіли мене по-тихенькому звільнить, а я роблю сторіз, що компанія звільняє людей за українську мову і за те, що вони хочуть жити якесь життя крім роботи. Вони думали, що все мине, але розлітається ця штука і їхні коментарі починають бомбити. Вже через годину мені телефонує головна піарниця: "Добрий день. Скажіть, будь ласка, що сталося? Чому така ситуація", - поділилася артистка.

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни мовна ситуація в країні змінилася. Чимало українців відмовилися від російської та перейшли на рідну мову. Ця тенденція стосується й артистів. Нещодавно лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк розповів, що буде з "Вахтерами" та іншими російськомовними треками колективу.

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