Відома співачка у сльозах висловилася про стосунки з гумористом Середою на тлі кризи: "Болісна тема"

Українська співачка MamaRika поділилася своїми хвилюваннями щодо шлюбу з гумористом Сергієм Середою.

Виконавиця зізналася, що їхні стосунки досі переживають наслідки серйозної кризи, яка виникла під впливом багатьох чинників. Зокрема, MamaRika зі сльозами на очах чесно розповіла про власні побоювання, що їм з Сергієм ніколи не вдасться повністю відродити почуття, зруйновані війною, батьківством і рештою речей.

"Ми досі в процесі налагоджування. Це болюча тема. Впливає все. Три роки повномасштабної війни. Це не відбувається в один момент. Карантин, важка вагітність, відсутність роботи. Ти себе накручуєш. Потім повномасштабна війна, коли моєму сину 6 місяців. Воно позначається на тобі. І зараз ти можеш, навіть не усвідомлюючи, образити. Переходяться межі, бо твій психічний стан стає неконтрольованим. Діти – це теж випробування. І ми потонули, просто не усвідомлюючи. Ми стали спати спина до спини. Ми не можемо з цього вийти. І насправді зараз краще. Але мені інколи здається, що в тому психічному стані, в якому я перебуваю, ми ніколи вже не повернемо ті відчуття. Бо ми дорослі й на багато речей заплющуємо очі. Дуже хвилююся, що ми не зможемо це повернути" – розповіла зірка в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

MamaRika

Проте подружжя докладає максимум зусиль, щоб владнати ситуацію. Як говорить MamaRika, їм дуже допомагає час наодинці.

"Ми, наприклад, їдемо на вихідні тільки вдвох без дитини. Просто валяємося в ліжку, кохаємося й дивимося фільми. Це допомагає. Але лякає, а що якщо не вийде, не вигребемо?.." – додала виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно на тему розлучення з чоловіком заговорила дружина шоумена Володимира Остапчука. Так, Катерина зізналася, як реагуватиме, якщо раптом їхні шляхи розійдуться, і назвала причину їхніх сварок.

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