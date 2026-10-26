Відома співачка відмовилася від еміграції дітей під час війни й пояснила чому: "Не знають іншого"

ONUKA / © instagram.com/onukaofficial

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Українська співачка ONUKA, справжнє ім’я якої Ната Жижченко, відверто пояснила, чому не хоче емігрувати разом із дітьми попри постійні обстріли в Україні.

Раніше виконавиця опублікувала в Instagram допис, у якому зізналася, що їй «легше уявити їх під обстрілами, ніж в еміграції». Водночас Ната визнала, що така думка може звучати «жорстоко й егоїстично», однак їй важливо бути чесною.

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У коментарі «Люкс ФМ» ONUKA докладніше пояснила свою позицію. За словами співачки, її діти фактично виросли в умовах повномасштабної війни, тому не мають досвіду життя без повітряних тривог і постійної небезпеки.

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«Краще обстрілів не було б, але мені легше уявити їх тут у цій реальності, ніж десь в еміграції. Вони не знають іншого. Старшій дитині не було й двох років, коли почалася війна, а друга вже народилася й першу ніч провела в укритті пологового будинку — знала, куди йде», — розповіла артистка.

ONUKA з сином / © instagram.com/onukaofficial

На думку Нати, діти ще не встигли пізнати життя, у якому можна вільно планувати майбутнє та не хвилюватися через повітряні тривоги. Водночас співачка вважає, що багато залежить від того, як самі батьки допомагають дітям адаптуватися до обставин.

«Як на мене, діти не знають реальності до й як це бути без тривог, не знають світу, де ти просто можеш планувати. Вони почуваються в цьому настільки гармонійно, наскільки батьки це реалізовують. Якщо вони панічно бояться, то звісно, таким сім’ям краще, якщо є можливості, не бути присутніми в такій атмосфері», — пояснила ONUKA.

ONUKA з донькою / © instagram.com/onukaofficial

Сама ж артистка зізналася, що навчилася спокійно сприймати життя в Україні під час війни. Вона відчуває, що має тут власну мету, а її реалізованість допомагає їй бути опорою для дітей.

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«Я спокійно переживаю це. Я знаю, чому я тут, і знайшла багато відповідей на запитання. А коли я наповнена й реалізована, то діти мають маму, яка не фрустрована і знає свої цілі в житті. І показує, що і в такій реальності можна давати максимум радості, наповнення й гармонії, жити своє життя в моменті», — наголосила зірка.

До слова, Ната Жижченко та її чоловік, музикант Євген Філатов, виховують двох неповнолітніх дітей — шестирічного сина Сашка та трирічну доньку Ліну.

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