Відома співачка висловилася про чоловіка-військового та що зберігає їхні стосунки 26 років

Наталія Бучинська не розсекречує коханого.
Народна артистка України Наталія Бучинська вперше за тривалий час поділилася подробицями особистого життя.
Виконавиця зізнається, що вже звикла тримати свого чоловіка Олександра за межами публічного життя. І таке рішення аргументує не лише власною життєвою позицією, але й військовою посадою обранця.
"Щастя любить тишу. Мені як артистці є багато чого сказати… Ось у нас нещодавно була річниця весілля й я так хотіла запостити наше фото, хоча б привітати. А потім подумала, що моє і тільки моє. Але й чоловікові хотілося, щоб я показувала. Але він у мене військовий. Я не можу показувати. Може, прийде час і я зроблю такий крок на 30-річчя своєї творчої діяльності наступного року", - заінтригувала Наталія в інтерв'ю "Говорить Суханов".
Крім того, Бучинська поділилася секретом довготривалих стосунків і якою, на її думку, має бути жінка. Зокрема, співачка вважає ідеалом дружини ту, яка постійно підтримуватиме стан закоханості, який виник ще під час першого погляду. І додає, що важливим у її шлюбі є турбота про чоловіка та створення для нього відчуття захищеності.
"Ми 23 роки як одружилися. Разом 26 років. Чоловік має відчувати, що він найкоханіший і найкращий, як і було під час знайомства й весілля. Чоловік має відчувати, що жінка його підтримує у всьому. Мені здається, що жінка має побудувати те гніздечко для чоловіка не просто комфортно, але й захищено. Часто кажу "я тебе кохаю", - зазначила артистка.
Натомість чоловік Наталії вважає дисципліну й відповідальність за слова найголовнішою рисою для будь-якого чоловіка для збереження міцних подружніх стосунків протягом багатьох років.
До розмови також долучилася донька подружжя й теж розповіла про секрет кохання батьків: "Це найвдаліший приклад між чоловіком і дружиною у моєму житті. Вони вміють знаходити компроміси в будь-яких ситуаціях. Вони завжди пам'ятають про любов одне до одного й на це все спирається. Без взаємоповаги, компромісів і кохання не було б шлюбу", - пояснила Катерина.
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