Відома співачка висловилася про Потапа та чи дійсно він був її таємним продюсером: "Дуже шкода"

Українська співачка SWOIIA, яку багато хто пам'ятає як маленьку Ассоль, вперше висловилася про співпрацю з продюсером Потапом.

Так, подейкували, що артистка є новою підопічною продюсера під час повномасштабного вторгнення. Про це свідчили їхні спільні музичні роботи. Ба більше, на Нацвідборі на "Євробачення-2024" Потап не лише написав для SWOIIA конкурсну пісню, але й постійно підтримував її впродовж проєкту. Проте виконавиця розставила всі крапки над "і" й пояснила, що Потап не був її продюсером.

"Я казала, що це не так дуже багато разів. Мені здається, що він теж десь казав. Але насправді ми з ним просто зробили декілька пісень. І вони дуже класні. Я їх дуже люблю. Я вдячна за цю співпрацю, але він ніколи не був моїм продюсером. Це неправда", - розповіла SWOIIA в інтерв'ю "Говорить Суханов".

Співачка SWOIIA / Фото: instagram.com/swoiia

SWOIIA переконує, що їх поєднувала лише праця над деякими її треками. Нині вона заявила, що не може судити продюсера за його перебування за кордоном і скандальні витівки під час війни, бо не перебуває на його місці.

"Він давав мені поради, коли ми створювали пісню "Сестра", бо ми робили її в тандемі. Я написала Льоші і сказала: "Слухай, у мене така ідея, давай зробимо". І ми почали просто робити пісню, бо у нього неймовірний досвід у цьому. Можна по-різному до них ставитися, але у той час вони були актуальними хітами. Мені дуже шкода, що ось так у нього в житті якось склалось. Але я не суддя і я не зможу його зрозуміти, тому що він перебуває там, а я сиджу тут. Ми у різних реальностях", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно музикант-військовий Коля Сєрга припустив, за якої умови репер Потап зможе повернутися до українського шоубізнесу.

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