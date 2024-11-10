Відома співачка висловилася про творчість Каменських під час війни: "Вона давно цього хотіла"

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде, яка нещодавно оголосила про розставання із заможним бойфрендом, розповіла про ставлення до колеги Насті Каменських.

Під час війни Каменських доволі часто стикається з хейтом. Зокрема, зірці дістається через її творчість, яку вона популяризує серед іноземної аудиторії, та стосунки зі скандальним репером Потапом. Однак, на думку Андраде, її колега на таку хвилю хейту точно не заслуговує. Мішель говорить, що навпаки задоволена зіркою, яка попри все долає страхи та все більше розвивається на закордонних музичних платформах.

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

"Мені шкода насправді. Я знаю Настю. Вона дуже давно цього хотіла. І коли ти чогось дуже давно хочеш і отримуєш хейт, мені здається, що це не прикольно. Вона молодець. Вивчила іспанську мову, дуже впевнено говорить нею на інтерв'ю. Я бажаю їй успіхів. Сподіваюся, що в неї все вийде", - зізналася артистка у програмі "Ближче до зірок".

Нагадаємо, нещодавно співачка Настя Каменських показалася з мамою та як вони разом готували на її кухні смаколики, які не вдалися.

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