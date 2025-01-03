Відома співачка вперше розкрила конфлікт з Melovin і який співак насправді: "Мені досі соромно"

Українська співачка iSKra вперше розкрила подробиці співпраці з Melovin, з яким випустила дует "Обиратиму себе".

Так, після випуску успішної композиції дует почали запрошувати на різноманітні події. Однією з таких стала популярна українська премія, де дует мав виступити з президентським оркестром. Утім, Олександра Клименко (справжнє ім’я iSKra) пригадала про прикрий інцидент, коли вона спізнилася на репетицію їхнього з Melovin номеру.

Зрештою, Melovin через порушення співачкою домовленостей повністю скасував виступ з нею. Своєю чергою, iSKra в інтерв'ю "Говорить Суханов" каже, що їй досі дуже соромно за це та вона навіть певний час була у відчаї.

"Насправді мені досі соромно. Я писала про це Melovin, перепрошувала. Я ж розумію, що вони могли подумати, що у мене зіркова хвороба і я зазналася. Але у мене так склалися обставини. Я працюю масажисткою. І у той день я відпросилася з роботи виключно на цю репетицію. Я попередила, що я можу запізнитися. Я б не запізнилася, якщо б не затори. Я дуже летіла на цю репетицію, бо я слідкувала за цією премією з дитинства. І звісно, мені сказали, що я не буду співати. Я вважала, що я все виправлю, може, прийду на ще одну репетицію… Але не склалося", - поділилася співачка.

iSKra та Melovin

Попри все, iSKra зізнається, що не вважає Melovin дуже жорстким наставником. А навпаки їй подобається їхня співпраця. Однак додає, що у майбутньому готова поборотися за славу вже виключно свого імені на великій сцені.

"Я б не сказала (що Melovin жорсткий наставник – прим. ред.). Всі його таким бачать. І от вперше я побачила його категоричність. Бо до цього він був лояльним. А це було перше моє запізнення й мене це дуже засмутило. Я два дні потім ридала. Але потім я подумала, що буду працювати так, щоб наступного року я вийшла на цю сцену сама й отримала нагороду за свою творчість", - заінтригувала виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно Melovin після заяви про роман з відомою співачкою неочікувано заговорив про батьківство.

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