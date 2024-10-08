Відома співачка вперше за тривалий час висловилася про чоловіка-воїна: "Він у психіатричній лікарні"

Українська співачка Анна Опанасюк з дуету ANNA MARIA зізналася, де зараз перебуває її чоловік-військовий Ігор Сагайдак.

Виконавиця у коментарі "ЖВЛ представляє" поділилася, що стан її коханого зараз критичний. Зокрема, внаслідок травми на фронті він переніс операцію на біцепсі. Ба більше, психіку Ігоря значно підірвала трагедія, свідком якої він став на передовій. Так, після втрати декількох побратимів, він відчув потребу в психологічній допомозі. І зараз, за словами Опанасюк, її коханий лікується в психіатричній лікарні та після цього планує повертатися воювати.

Анна Опанасюк з чоловіком / Фото: instagram.com/annamariaduet

"Він був у Бахмуті, Часовому Ярі. Саме зараз він проходить реабілітацію у Києві. У нього була складна операція на перешиття біцепсу, а зараз він лікується в психіатричній лікарні. Бо має дуже тяжкі наслідки після того, як він загубив декількох побратимів. І оце на нього та його побратимів, які залишилися живими, дуже вплинуло психологічно. Він розуміє, що йому потрібна підтримка й лікування. Він хоче повернутися на фронт після лікування", - поділилася Анна.

Нагадаємо, нещодавно співак-воїн Михайло Безушко, який виступав під псевдонімом MOLFAR зізнався, як війна та служба в ЗСУ відобразилася на ньому.

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