Відома співачка висловилася про відмову їй у видачі паспорта України: "Зверталася до нардепів"

Юлія Юріна / © instagram.com/yurina_yuyu

Екссолістка гурту YUKO, співачка Юлія Юріна відверто розповіла про непростий і затяжний шлях до отримання українського громадянства.

Так, артистка, яка народилася в Росії, ще від 2012 року там не проживає й давно пов’язала своє життя з Україною. Проте, боротьба за право стати громадянкою України триває вже багато років. Від самого початку співачка демонструвала чітку проукраїнську позицію: активно популяризувала український фольклор, виступала українською мовою та публічно спалила паспорт РФ. Юріна також неодноразово наголошувала, що має повний пакет документів для оформлення українського паспорта.

Втім, на початку минулого року Юлія отримала відмову від Державної міграційної служби України. Причина — особливі правила надання громадянства громадянам РФ під час повномасштабної війни. Згідно з чинними нормами, у воєнний час росіяни можуть отримати українське громадянство лише за виняткових підстав. Серед них — визначні заслуги перед Україною, контрактна служба у ЗСУ, Нацгвардії чи Держспецслужбі транспорту, спеціальний статус проживання або неповнолітні діти з правом на громадянство.

Юлія Юріна переконана, що може бути віднесена саме до категорії людей з особливими заслугами перед державою. Однак для цього необхідне офіційне подання від профільного міністерства. У її випадку — Міністерства культури та інформаційної політики України.

Юлія Юріна / © instagram.com/yurina_yuyu

«Для того, щоб довести, що я важлива для України, за мене має поручитися якесь міністерство. У моєму випадку це Міністерство культури. Я написала туди офіційного листа понад рік тому й просила зробити подання до ДМС. За пів року отримала лише проміжну відповідь», — поділилася співачка в інтерв’ю blik.ua.

У відчаї артистка намагалася зрушити справу з мертвої точки через народних депутатів, сподіваючись на їхні офіційні запити. Проте, за її словами, навіть це не принесло результату — питання й далі відкладають, а відповіді зникають у бюрократичних коридорах.

«Мені написали, що моїм питанням займаються „заінтересовані органи“ і що мені повідомлять пізніше. Відтоді нічого нового. Я зверталася до кількох нардепів з проханням подати про мене запит у Мінкульт. Дехто з них обіцяв мені це зробити. Якщо ж запит надходить уже від нардепа, то його вже неможливо проігнорувати і треба дати офіційну відповідь. Востаннє я це просила зробити в грудні. Попередня заява була ще 3-4 місяці тому. І досі тиша. Мені давали номери різних посадовців з Міністерства культури. Вони мені весь час казали, що б я передзвонила на наступний день. Тож поточний мій стан отримання громадянства — це „передзвоніть завтра“, — з гіркотою додала Юріна.

