Відома співачка заради піару концерту влаштувала "рейд" ТЦК у Львові і оскандалилася хайпом на війні

Співачка-початківиця SOWA, справжнє ім'я якої Діана Горбяк, вскочила в серйозний скандал.

Зокрема, виконавиця вирішила у вкрай нестандартний спосіб привернути увагу до свого концерту у Львові. Артистка в центрі міста влаштувала "рейд" ТЦК, а допомогли їй у цьому сестра та подруга. Дівчата одягнулися у військову форму, підходили до чоловіків, нібито перевіряли їхні дані в "Резерв+", після чого запрошували на концерт SOWA.

Різка реакція на цю виставу з ТЦК не змусила на себе довго чекати. На скандальний ролик звернув увагу блогер-пліткар Богдан Беспалов. Він звинуватив SOWA в хайпі на війні та болісній для українців темі. Блогер переконаний, що за подібні дії треба запровадити адміністративну відповідальність.

Співачка SOWA влаштувала у Львові "рейд" ТЦК та серйозно оскандалилася

"По факту, це знецінювання та паразитування на дуже болісній темі суспільства сьогодні. Шкода, що за такі дії немає адміністративної відповідальності та повноцінного кенселінгу. Неважливо, що з вами був оператор. Ви перетворюєте війну в "перфоманс", - обурився блогер.

SOWA теж поквапилася пояснити свої дії, в яких вона не бачить нічого поганого. За словами артистки, вона розуміє, що тема ТЦК є чутливою. Однак, своїм "рейдом" вона хотіла знизити рівень невдоволення працівниками військкоматів та продемонструвати, що їх, мовляв, нема чого боятися. Тим часом Богдану Беспалову виконавиця пригрозила судом за "оцінювальні судження без жодної норми журналістики".

"Насправді, дійсно, тема є вкрай боязкою для багатьох. І саме мета цього експерименту полягає в тому, аби люди були сумлінними та оновили свої дані і не боялись людей у формі. Саме страх породжує негативні емоції щодо ТЦК. Дуже багато вкидів окупантів. ТЦК - це теж чиїсь жінки та чоловіки, у яких робота. Всі згідно з Конституції повинні віддати державі належне. А писати коментарі в себе вдома може кожен. Запрошення на концерт, яке й на меті має додати віри у нашу систему влади, - не бачу нічого поганого. А за оцінювальні судження без жодної норми журналістки - пане Беспалов - можна зустрітись у суді", - прокоментувала звинувачення співачка.

Sowa відповіла Богдану Беспалову / Фото: instagram.com/sowa_official_

Нагадаємо, нещодавно працівники ТЦК мобілізували команду виконавиці Олі Цибульської просто перед концертом. У військкоматі назвали причину затримання музикантів.

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