Відома співачка здивувала експериментальним кліпом, який створив штучний інтелект

Українська співачка TAYANNA, справжнє ім'я якої Тетяна Решетняк, здивувала експериментальним кліпом на нову пісню.

Виконавиця випустила трек, який отримав назву "Неабищо". У пісні артистка розповідає про особливих людей у житті кожного, які надовго залишають своє світло, після розставання з якими ти не страждаєш, а маєш приємні спогади. Композицію TAYANNA назвала "Неабищо", адже це слово для неї має особливий сенс. Саме так артистку називав коханий. Для співачки слово "неабищо" символізує кохання.

TAYANNA

"Ця пісня про добрі і світлі почуття. Мені сподобалось слово "неабищо", бо воно незвичне, ми так називаємо людей, які нам подобаються чи яких ми кохаємо. Мене називали "моє неабищо", мені це сподобалось, тому що я відчула в цьому слові певну унікальність, милозвучність. Це слово і смішне, і дивне, але дуже моє", — прокоментувала TAYANNA.

На особливу увагу заслуговує кліп на пісню "Неабищо". До слова, TAYANNA наважилася на експеримент і створила відео за допомогою штучного інтелекту. У кліпі співачка танцює у мальовничому парку, але час від часу кадри змінюються анімаційним образом TAYANNA.

Нагадаємо, нещодавно співачка відверто розповіла про болісну кризу. TAYANNA також зізналась, що їй допомогло впоратися з внутрішніми переживаннями.

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