Гламур
171
2 хв

Відома співачка здивувала, як чоловік-іноземець приревнував її до партнера з "Танців з зірками"

Артистка поділилась, як заспокоювала коханого.

Валерія Сулима
Співачка KOLA

Співачка KOLA / © пресслужба каналу "1+1"

Відома українська співачка KOLA, вона ж Анастасія Прудіус, розповіла, як чоловік приревнував її до партнера по проєкту "Танці з зірками".

Виконавиця стала учасницею передноворічного спецвипуску танцювального шоу. З яким хореографом вона виступатиме на паркеті – поки що невідомо. Тим не менш, чоловік KOLA вже встиг приревнувати. Артистка на проєкті "Тур зірками" пригадала, як коханого бентежила її близькість з партнером. Проте виконавиця заспокоїла чоловіка. Вона пояснила, що це всього лиш шоу, до того ж танцювальне.

"Трішечки, може, ревнував. Але я його так заспокоїла, що це шоу, проєкт. А він мені: "А що це він так близько, а що це таке?". Я кажу, що це так треба, це ж танці, все нормально. Але він мені довіряє, я йому теж. Я думаю, якби я хотіла десь загуляти, то вже давно б це зробила", - зізналась артистка.

Співачка KOLA

Співачка KOLA

До речі, KOLA говорить, що вона чоловіка не ревнує, оскільки він не дає їй для цього приводів. Хоч, за словами виконавиці, її уява може ще й як розгулятися: "Він собі не дозволяє якихось таких вчинків, аби я щось собі придумувала. Хоча я можу, дуже сильно".

Зазначимо, KOLA таємно вийшла заміж 2023 року. Обранцем артистки став чоловік-іноземець В'ячеслав, який сам родом із Дніпра, але тривалий час живе в Ізраїлі. Коханий старший за виконавицю на 13 років. Наразі подружжя живе на дві країни.

Нагадаємо, раніше ведучий Григорій Решетнік розповів, як готується до "Танців з зірками". Шоумен розкрив, наскільки схуднув завдяки тренуванням та дієті.

171
