Відома співачка здивувала, як чоловік-іноземець приревнував її до партнера з "Танців з зірками"

Співачка KOLA / © пресслужба каналу "1+1"

Реклама

Відома українська співачка KOLA, вона ж Анастасія Прудіус, розповіла, як чоловік приревнував її до партнера по проєкту "Танці з зірками".

Виконавиця стала учасницею передноворічного спецвипуску танцювального шоу. З яким хореографом вона виступатиме на паркеті – поки що невідомо. Тим не менш, чоловік KOLA вже встиг приревнувати. Артистка на проєкті "Тур зірками" пригадала, як коханого бентежила її близькість з партнером. Проте виконавиця заспокоїла чоловіка. Вона пояснила, що це всього лиш шоу, до того ж танцювальне.

"Трішечки, може, ревнував. Але я його так заспокоїла, що це шоу, проєкт. А він мені: "А що це він так близько, а що це таке?". Я кажу, що це так треба, це ж танці, все нормально. Але він мені довіряє, я йому теж. Я думаю, якби я хотіла десь загуляти, то вже давно б це зробила", - зізналась артистка.

Реклама

Співачка KOLA

До речі, KOLA говорить, що вона чоловіка не ревнує, оскільки він не дає їй для цього приводів. Хоч, за словами виконавиці, її уява може ще й як розгулятися: "Він собі не дозволяє якихось таких вчинків, аби я щось собі придумувала. Хоча я можу, дуже сильно".

Зазначимо, KOLA таємно вийшла заміж 2023 року. Обранцем артистки став чоловік-іноземець В'ячеслав, який сам родом із Дніпра, але тривалий час живе в Ізраїлі. Коханий старший за виконавицю на 13 років. Наразі подружжя живе на дві країни.

Нагадаємо, раніше ведучий Григорій Решетнік розповів, як готується до "Танців з зірками". Шоумен розкрив, наскільки схуднув завдяки тренуванням та дієті.