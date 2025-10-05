Відома співачка зізналася, чому не піде на нацвідбір "Євробачення": "Не думаю, що б перемогла"

Марія Бурмака / © instagram.com/mariaburmaka

Реклама

Українська співачка, авторка пісень і ведуча Марія Бурмака розповіла про плани на участь у нацвідборі на "Євробачення".

Виконавиця одразу зазначила, що не бачить себе учасницею національного відбору на "Євробачення" й пояснила свою позицію. Так, на думку Марії, її виступ не дасть їй посісти перше місце. Вона зізналася, що не вважає свою музику форматом цього конкурсу, адже завжди робила акцент не на трендах, а на змісті й довговічності своїх пісень.

"Я не думаю, що я б перемогла, тому що в мене трошки інакша музика. І, як правило, на "Євробаченні" те, що мені подобається найбільше, не перемагає. Тобто у мене є специфічні смаки, я роблю музику все своє життя таку, яка мені подобається. Вона потім через 30 років актуальна, але вона не є, знаєте, у фарватері модних і актуальних тенденцій. Я пишу на роки, на десятиліття. Тому в мене такої думки не було, але свого часу я була головою національного журі "Євробачення" в Україні", розповіла зірка в інтерв'ю виданню "Гордон".

Реклама

Марія Бурмака

Тим не менш, за процесом відбору представника від України на "Євробачення" Бурмака все ж стежить. Зірка переконана, що конкурс слугує гарним майданчиком для молодих артистів, які тільки розпочинають свій шлях.

"Зараз я завжди дивлюся, коментую, намагаюся аналізувати, що мені подобається, що ні, але, наприклад, Ziferblat мені подобається дуже. У цьому році мені сподобалося все, як у них було. Але брати участь я поки що не планую, тому що український національний відбір на "Євробачення" – це майданчик для молодих артистів показати себе всій Україні", – зазначила вона.

Нагадаємо, нещодавно Марія Бурмака заговорила про обіцянку Ірині Білик та розкрила правду про їхню дружбу.