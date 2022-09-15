Відома танцівниця Моці Мабусе прихистила у своєму будинку біженців з України

Зірка британського талант-шоу Моці Мабусе зізналась, що допомагає Україні.

Зокрема, знаменитість прихистила у своєму будинку 10 українських біженців. До слова, вони всі живуть у Франкфурті, Німеччина. Також з Моці живуть й батьки чоловіка Євгена Возинюка, який родом з України.

Моці Мабусе / Фото: instagram.com/motsim

"Ми спали, коли мама Євгена зателефонувала о п'ятій годині ранку та сказали: "Падають бомби". Його батьки тиждень не могли виїхати з країни, але все ж таки вони перетнули кордон. Наразі з нами проживає близько 10 людей – наша сім'я та біженці. Тепер, коли батьки чоловіка переїхали до нас, наше життя стало іншим, можливо, назавжди", - розповіла танцівниця в інтерв'ю Daily Mail.

Моці Мабусе з чоловіком / Фото: instagram.com/motsim

Моці зізналася, що їй потрібен час, аби звикнути до нових умов життя. Утім, найбільше складнощів у неї виникає через мовний бар’єр. До слова, вона не розуміє української, тож не може вільно спілкуватися з біженцями.

Нагадаємо, декілька місяців тому відома британська телеведуча Наташа Каплінскі також надала прихисток українцям, які були вимушені покинути свої домівки через війну, яку вороже розв'язала Росія.

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