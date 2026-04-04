Відома телеведуча назвала "найтоксичнішу" зірку українського шоубізнесу: "Це особливість характеру"

Міла Єрємєєва склала список зірок за певними критеріями.

Українська ведуча Міла Єрємєєва поділилася власним рейтингом зірок за різними характеристиками та відверто розповіла, кого вважає найтоксичнішим у шоубізнесі.

Так, за її словами, цю «неофіційну» першість можна віддати співачці Олі Поляковій. Втім, Єрємєєва на «ПВМ шоу» одразу уточнила — вона не вкладає в це поняття виключно негативний сенс і навіть інколи сама може проявляти цю рису.

«При всій повазі до професіоналізму, інколи з Олею Поляковою буває непросто. Хоча мені не складно. Але я не вважаю це токсичністю — це швидше особливість характеру. Я й сама іноді буваю такою», — пояснила ведуча.

Оля Полякова / © пресслужба Олі Полякової

Окрім цього, Міла Єрємєєва також охарактеризувала інших представників шоубізнесу. Так, найпрацьовитішими вона назвала Артема Пивоварова та Надю Дорофєєву, найхайповішим — Олександра Волошина, найсексуальнішим — Дмитра з гурту Kadnay, недооціненим — LAUD, переоціненим — SHUGAR, найпопулярнішим — Сашу Рудинського, а найемоційнішою, за її словами, є Тіна Кароль.

Та у підсумку ведуча продемонструвала лише власний погляд на український шоубізнес, наголосивши, що всі ці оцінки — радше суб’єктивні враження, а не жорстка критика.

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова відреагувала на гучні обвинувачення свого чоловіка Вадима з боку першої продюсерки.

