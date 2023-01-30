Відома телеведуча розповіла, чому зник Олег Винник: "Я знаю, що з ним відбувається зараз"

Співак Олег Винник, який був справжні секс-символом серед українських жінок, несподівано зник з інфопростору під час повномасштабної війни.

Причини такої поведінки артиста пояснила українська телеведуча Міла Єрємєєва. Знаменитість поділилася, що зараз Виннику довелося поставити свою кар'єру на паузу за власними причинами, а не через політичну ситуацію.

"Я знаю, що з ним відбувається зараз. Там справа не в якихось патріотичних історіях. Олег – український артист, він підтримує Україну. Але поки що має перерву, пов'язану зі здоров'ям і всім іншим", - розповіла Міла у інтерв'ю GLOSTER FM.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Про проблеми зі здоров'ям Винника раніше також розповідав його близький товариш. За словами друга артиста, він проходить лікування у Берліні.

До того ж, раніше адвокатка Олега Винника поділилася з ТСН.ua інформацією про те, що артист дійсно перебуває в Німеччині. Вона також розповідала, як музикант з-за кордону допомагає Україні.

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