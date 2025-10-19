Відома телеведуча зізналася, як намагалася зв’язатися зі зрадницею Ані Лорак після початку війни

Ірина Хоменко та Ані Лорак

Реклама

Українська телеведуча Ірина Хоменко згадала свою участь у талант-шоу "Голос країни", де її тренеркою була зрадниця Ані Лорак, яка нині живе й працює в Росії.

Артистка розповіла, що співачка тоді проявила себе як віддана наставниця, уважна до всіх учасників: "Вона працювала з віддачею — була максимально зацікавлена абсолютно всіма підопічними. Із того сезону вийшло чимало артистів, які стали відомими: Саша Заріцька з гурту KAZKA, Нікіта Алексєєв. Це був досить плідний сезон".

Ірина Хоменко та Ані Лорак

Однак після початку повномасштабної війни ведуча остаточно розчарувалася в колишній тренерці. За її словами, вона намагалася зв’язатися із запроданкою, проте так і не отримала відповіді.

Реклама

"Я писала, писала, поки не зрозуміла: її просто немає. Кожна людина в такий момент робить вибір. Війна завжди чорно-біла: або ти на одній стороні, або на іншій. Для мене вона перестала бути людиною, з якою хочу мати справу. Відписалася, заблокувала — і більше не хочу нічого спільного", — пригадала телеведуча в інтерв’ю Oboz.ua.

Хоменко також зазначила, що під час шоу у Лорак були непрості життєві обставини — співачка отримувала погрози та хвилювалася за дитину. Втім, після 24 лютого, підкреслила Ірина, кожен зробив свій вибір — або по совісті до своєї країни, або ні.

Нагадаємо, нещодавно телеведучий Анатолій Анатоліч висміяв співачку-зрадницю Таїсію Повалій. Знаменитість саркастично прокоментував пропагандистське відео, в якому окупанти вкотре поширюють радянські наративи та міфи про "братський народ".