ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1785
Час на прочитання
1 хв

Відома українська 40-річна співачка вперше стала мамою й показала фото первістка

Зірка ще нещодавно виступала на сцені, а тепер вже тримає малюка на руках.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Лавіка

Лавіка / © instagram.com/lavika

Співачка та учасниця третього сезону «Фабрики зірок» Лавіка, справжнє ім’я якої Любов Юнак, уперше стала мамою у 40 років.

Про народження первістка артистка повідомила у своєму Instagram. Малюк з’явився на світ 28 грудня у Київському міському пологовому будинку №7. Після пологів співачка створила у палаті справжню атмосферу магії — увімкнула проєкцію зоряного неба, перетворивши перші години материнства на символічну «першу вечірку» для родини.

«Моя любов подарувала мені сина. Наша перша вечірка», — зворушливо написала новоспечена матуся.

Лавіка з чоловіком / © instagram.com/lavika

Лавіка з чоловіком / © instagram.com/lavika

Лавіка / © instagram.com/lavika

Лавіка / © instagram.com/lavika

Разом із новиною Лавіка поділилася й першими кадрами з немовлям — на фото малюк солодко спить. Ім’я сина подружжя поки що тримає в таємниці.

Лавіка народила сина / © instagram.com/lavika

Лавіка народила сина / © instagram.com/lavika

Нагадаємо, Лавіка здобула популярність після участі у «Фабриці зірок 3» 2009 року. Раніше співачка була одружена з артистом Володимиром Борисенком, однак цей шлюб завершився розлученням. У травні 2025 року вона вдруге вийшла заміж — за чоловіка на ім’я Дмитро.

До слова, навіть на останніх місяцях вагітності Лавіка не полишала сцену й у першій половині грудня продовжувала виступати з помітно округлим животиком, чим неабияк захоплювала прихильників.

Дата публікації
Кількість переглядів
1785
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie