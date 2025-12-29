Відома українська 40-річна співачка вперше стала мамою й показала фото первістка

Лавіка / © instagram.com/lavika

Співачка та учасниця третього сезону «Фабрики зірок» Лавіка, справжнє ім’я якої Любов Юнак, уперше стала мамою у 40 років.

Про народження первістка артистка повідомила у своєму Instagram. Малюк з’явився на світ 28 грудня у Київському міському пологовому будинку №7. Після пологів співачка створила у палаті справжню атмосферу магії — увімкнула проєкцію зоряного неба, перетворивши перші години материнства на символічну «першу вечірку» для родини.

«Моя любов подарувала мені сина. Наша перша вечірка», — зворушливо написала новоспечена матуся.

Лавіка з чоловіком / © instagram.com/lavika

Лавіка / © instagram.com/lavika

Разом із новиною Лавіка поділилася й першими кадрами з немовлям — на фото малюк солодко спить. Ім’я сина подружжя поки що тримає в таємниці.

Лавіка народила сина / © instagram.com/lavika

Нагадаємо, Лавіка здобула популярність після участі у «Фабриці зірок 3» 2009 року. Раніше співачка була одружена з артистом Володимиром Борисенком, однак цей шлюб завершився розлученням. У травні 2025 року вона вдруге вийшла заміж — за чоловіка на ім’я Дмитро.

До слова, навіть на останніх місяцях вагітності Лавіка не полишала сцену й у першій половині грудня продовжувала виступати з помітно округлим животиком, чим неабияк захоплювала прихильників.