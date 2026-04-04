Відома українська 41-річна співачка вперше стала мамою й показала донечку
У Нати Сміріної народилася донечка — зірка розсекретила ім’я малечі.
Українська співачка Ната Сміріна, відома своєю участю у нацвідборі на «Євробачення-2016» у складі гурту Pur:Pur, вперше стала мамою.
Радісною звісткою артистка поділилася у суботу, 4 квітня, на другий день після появи донечки. Ната з коханим, музичним продюсером Іллею, назвала крихітку Лією. Співачка вже опублікувала в Instagram перші фото з пологового й показала, який вигляд має її первістка.
Щаслива 41-річна Ната пообіцяла розповісти «подробиці пізніше». Але все ж завчасно заспокоїла шанувальників і додала, що зараз у родині «все чудово». Водночас зірка поділилася зворушливими емоціями від найпершої зустрічі з Лією.
«Хвилина після народження. Я не дарма чекала. Все розповім трошки пізніше, поки повчуся бути мамою», — замилувала блогерка.
Тим часом у коментарях щиро привітали родину з появою первістки. Теплі слова та побажання залишили як підписники, так і українські зірки.
«Друзі мої хороші, як я щаслива за вас!» — Джамала
«Ура, вітаємо! Нехай буде найщасливішою» — Юлія Саніна
«Вітання!!! Ура! Щасливої долі Лії і можливості відпочивати батькам» — Василіса Фролова
З днем народження крихітки й легкого відновлення мамі
