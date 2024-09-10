Відома українська акторка розповіла про вагітність у 17 років і шокувала, як хотіла зробити аборт

Зірка серіалу "Жіночий лікар. Нове життя 2", українська акторка Надія Левченко відверто розповіла, як завагітніла в 17 років та як хотіла зробити аборт.

Артистка поділилася, що тоді тільки-но вступила до інституту та була переконана, що все життя попереду. Утім, акторка дізналася про вагітність. Надія Левченко боялася ставати мамою так рано. Ба більше, артистка навіть соромилася розповісти батькам, що чекає на первістка. Врешті, знаменитість була переконана, що для неї життя закінчилося.

Надія Левченко / Фото: instagram.com/nakabuuuu

"Коли це сталося зі мною, я була зовсім ще дитина, всього 17 років. Я вперше закохалась – і тут вагітність! Я довго не розповідала батькам, мені було соромно. Це був перший курс інституту. Все тільки починалося, а звідусіль лунало, що це кінець. Навіть думала про самогубство", - зізналась артистка в інтерв'ю Oboz.ua.

Знаменитість тяжко переживала той період та постійно була в сльозах. Врешті, на 23-му тижні вагітності Надія Левченко пішла до гінекологині на аборт. Термін вже був такий, що не дозволяв це робити без серйозних наслідків. Тож, лікарка відмовила акторку, за що та їй неабияк вдячна.

Надія Левченко / Фото: instagram.com/nakabuuuu

"Десь на 23-му тижні я прийшла до гінекологині, якій дуже вдячна. Мене оглянули, поставили на облік, і я їй сказала, що хочу зробити аборт. На що лікарка відповіла, що на такому терміні не можна. Я просила її це зробити, інакше тато мене вб'є. Досі пам'ятаю ті слова: "Дитино, подумай, що тобі дорожче? Те, що тато насвариться, чи те, що знищиш життя і будеш завжди про це шкодувати?" - поділилася артистка.

Надія Левченко народила сина у 18 років. Навчання в інституті акторка продовжила через рік після пологів. Тим часом з малюком артистці допомагала бабуся, яка няньчила хлопчика, поки Левченко здобувала освіту.

Надія Левченко / Фото: instagram.com/nakabuuuu

"Майстер мого курсу в інституті відмовився вести мене далі, сказавши, що не наздожену своїх однокурсників, і побажав мені сімейного щастя. Але я розуміла, що без освіти ніяк, тому пішла до своєї викладачки зі сценічної мови з проханням допомогти. І вона зробила для мене доленосний крок – поговорила з Ростиславом Держипільським (директор і художній керівник драмтеатру, на той момент викладач акторської майстерності), щоб він взяв мене на другий курс. І він мене підхопив!" – пригадала артистка.

Нагадаємо, Надія Левченко грає одну з ролей у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя 2". Раніше редакція сайту ТСН.ua ділилася секретами зі знімального майданчика, які залишилися поза кадром.

Читайте також: