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Відома українська акторка Анна Остапенко вийшла заміж та показала весільні фото

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Відома українська акторка Анна Остапенко вийшла заміж та показала весільні фото

Фото: _annet_cat/Instagram

Відома українська акторка Анна Остапенко поділилася радісними новинами.

25-річна знаменитість вийшла заміж. Обранцем артистки став її колега за сценою, музикант та актор Олександр Невзоров.

Радісними новинами Анна поділилася у своєму Instagram та опублікувала весільні світлини. Закохані вирішили зробили сучасне та негучне весілля. Акторка прийшла на розпис у білій сукні та кедах, а от Олександр обрав таке ж взуття та білу сорочку з брюками.

Фото: _annet_cat/Instagram / ©
Фото: _annet_cat/Instagram

Загалом, парочка офіційно стала чоловіком та дружиною ще 18 липня, утім вони не поспішали ділитися радісними новинами.

"Ми одружилися. 18-го липня ми стали чоловіком і дружиною. Ми досі не можемо в це повірити, але наші обручки на безіменних пальчиках говорять, що це правда. Ми неймовірно щасливі, та хочемо розділити це щастя з вами", - поділилася Анна.

Фото: _annet_cat/Instagram / ©
Фото: _annet_cat/Instagram

Загалом, на честь їхнього власного свята, закохані вигадали благородну ідею. Парочка вирішила допомогти дітям, які постраждали від війни в Україні. Тож замість подарунків вони попросили фанів переказувати гроші на благодійні цілі.

"У нас з'явилась ідея. Привітавши нас з нашим святом, ви також допоможете діткам, які постраждали від війни. Тому святкова скринька родини Невзорових-Остапенко оголошується відкритою", - зазначила Анна.

Фото: _annet_cat/Instagram / ©
Фото: _annet_cat/Instagram

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