ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
942
Час на прочитання
1 хв

Відома українська акторка через рік після розлучення розсекретила новий роман

Також вона висловилась про стосунки з колишнім чоловіком.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Олена Світлицька

Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

Відома українська акторка Олена Світлицька розсекретила свій новий роман.

Рік тому зірка розлучилась з чоловіком Миколою, від якого народила двох доньок. Раніше акторка не виключала можливе возз'єднання з ексобранцем. Проте наразі Олена Світлицька іншої думки. Артистка в Instagram-stories запевнила, що їхня історія остаточно завершилась, і разом вони вже не будуть.

"Наша історія з колишнім завершилась і відновленню не підлягає", - говорить акторка.

До речі, після розлучення знаменитість довго не сумувала на самоті. Олена Світлицька чесно зізналась, що наразі її серце зайняте. Акторка перебуває в стосунках, але нового обранця розсекречувати не квапиться.

Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

"Так, є нові (стосунки – прим. ред.)", - коротко зазначила знаменитість.

Нагадаємо, раніше Олена Світлицька прокоментувала чутки про сварку з колегою Наталкою Денисенко. Артистки навчались разом, багато років приятелювали, часто розважались в спільних компаніях та з'являлись в Instagram одна одної. Проте наразі цього немає. Ба більше, Олена Світлицька навіть проігнорувала день народження Наталки Денисенко, який та святкувала наприкінці грудня.

Дата публікації
Кількість переглядів
942
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie