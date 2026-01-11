Відома українська акторка через рік після розлучення розсекретила новий роман

Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

Відома українська акторка Олена Світлицька розсекретила свій новий роман.

Рік тому зірка розлучилась з чоловіком Миколою, від якого народила двох доньок. Раніше акторка не виключала можливе возз'єднання з ексобранцем. Проте наразі Олена Світлицька іншої думки. Артистка в Instagram-stories запевнила, що їхня історія остаточно завершилась, і разом вони вже не будуть.

"Наша історія з колишнім завершилась і відновленню не підлягає", - говорить акторка.

До речі, після розлучення знаменитість довго не сумувала на самоті. Олена Світлицька чесно зізналась, що наразі її серце зайняте. Акторка перебуває в стосунках, але нового обранця розсекречувати не квапиться.

"Так, є нові (стосунки – прим. ред.)", - коротко зазначила знаменитість.

Нагадаємо, раніше Олена Світлицька прокоментувала чутки про сварку з колегою Наталкою Денисенко. Артистки навчались разом, багато років приятелювали, часто розважались в спільних компаніях та з'являлись в Instagram одна одної. Проте наразі цього немає. Ба більше, Олена Світлицька навіть проігнорувала день народження Наталки Денисенко, який та святкувала наприкінці грудня.