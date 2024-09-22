Відома українська акторка чесно зізналася, що зруйнувало її 8-річний шлюб з нардепом: "Не люблю себе"

Українська акторка Анна Саліванчук вперше відверто назвала причину розлучення з ексчоловіком, нардепом Олександром Божком.

Саліванчук після болісного розриву у травні 2023 року лише зараз наважилася розповісти про проблеми, які стали ключовими у прийнятті такого складного рішення. Як говорить акторка, на заваді щасливому подружньому життю стали саме неправильно виставлені пріоритети.

"У мене завжди на першому місці були діти, а це неправильно. На першому місці маємо бути ми, потім чоловік, потім діти, потім батьки. Одна з причин мого розлучення – це те, що у мене чоловік не був на другому місці, а я не була на першому. У мене були – діти. І зараз так само залишилися діти. Я не люблю себе настільки, наскільки повинна любити себе жінка", - розповіла артистка на подкасті "Regina Official".

Анна Саліванчук з ексчоловіком та сином / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

За словами зірки, ця проблема спіткає її й досі. Проте Анна зізнається, що намагається боротися з нею, адже це викликає чимало проблем у її житті.

"У мене досі діти на першому місці. Зараз я вже на другому й на третьому – мама, бо чоловіка немає. І мені треба пропрацювати, щоб підняти себе вище, бо діти виростуть і скажуть "бувай", а я залишуся. Треба пропрацьовувати й ставати кращими", - додала Саліванчук.

Нагадаємо, нещодавно співак MELOVIN також розповів про закінчення його болісних стосунків. Артист уперше зізнався, що стало причиною розриву з коханою людиною після двох років їхнього роману.

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