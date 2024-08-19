Відома українська акторка народила первістка через місяць після новини про розлучення з чоловіком

Українська акторка, зірка серіалу "Обіцянка Богу" Світлана Гордієнко поділилася радісною новиною, що вперше стала мамою.

Про це артистка повідомила у своєму Instagram. Вона опублікувала ролик, де спочатку показалася вагітною, а згодом вже тримала малюка на руках. Виявилося, що Гордієнко народила сина, якого назвала Іосіфом. Коли саме малюк з'явився на світ – достеменно невідомо. Утім, судячи з розмірів хлопчика, від миті його народження вже минув певний час.

Відома акторка Світлана Гордієнко вперше стала мамою і показала малюка

"Пам'ятаю, я не могла усвідомити до 14 тижня, що це дійсно відбувається. За зніманнями взагалі не було часу навіть подумати і прийняти свій новий стан. Не фільмувала нічого, бо здавалося, що це жарт. Може, це просто така затримка, але на 15 тижні відчула перший поштовх і від того дня у мене з'явилася найцікавіша розвага - спілкуватися з Іосіфом через животик. Могла провести години за цією справою. Це був наш маленький всесвіт. Тепер цей Всесвіт тішить маму назовні", - написала акторка.

Світлана Гордієнко / Фото: instagram.com/gordisvitlana

Зараз артистка мешкає у Великій Британії. Хто став батьком дитини – знаменитість ретельно тримає в таємниці. Утім, подейкують, що Світлана Гордієнко народила від актора Романа Соболевського, з яким разом знімалась у серіалі "Плут 2". Тим більше, артистка сама підтверджувала, що в її сина по батькові Романович.

Що цікаво, місяць тому акторка приголомшила всіх новиною, що розлучилася з актором-військовим Максимом Девізоровим, за якого вийшла заміж лише в травні 2022 року. Причину розриву Світлана розкривати тоді не стала, лиш зазначила, що це, мовляв, сталося задовго до того, як вона про це оголосила публічно.

Світлана Гордієнко та Максим Девізоров / Фото: instagram.com/devizorov

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