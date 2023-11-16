Відома українська акторка неочікувано з'явилася в російському серіалі: реакція зірки

Анастасія Цимбалару пояснила, як так сталося, що серіал за її участі вийшов на РосТБ.

Відома українська акторка Анастасія Цимбалару приголомшила зізнанням, що на російському ТБ вийшов серіал за її участі.

Артистка не приховує, що як і більшість українських акторів, до початку повномасштабної війни брала участь в українсько-російських проєктах. В одному з них Цимбалару знялася за рік до повномасштабного вторгнення РФ до України.

"Минулої осені вийшов проєкт українсько-російський на одному з російських каналів. Я вважаючись там бандерівкою, нацисткою, мені російські підписники про все це писали. Вони випускають серіал зі мною в головній ролі, там крупним планом моє обличчя на постері", - розповіла Цимбалару в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Анастасія Цимбалару / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Акторка не стала говорити назву серіалу, бо не хоче його рекламувати і не хоче, щоб шанувальники дивилися на "російські пики". Цимбалару зізналася, що її фани подумали, що вона знялася у російському серіалі під час повномасштабної війни, бо рік випуску вказаний – 2023:

"Я побачила повідомлення моїх підписників, що вони його подивилися, він російською мовою. І, звісно, мені почали писати. І рік випуску стояв 2023. Тобто це вже за часів повномасштабного вторгнення. Мені підписники почали писати: "Настя, невже ви почали зніматися з російськими акторами?". Мені довелося пояснювати, що це було за рік до повномасштабного вторгнення, але, тим не менш, цей проєкт там показали", - прокоментувала акторка.

Нагадаємо, тим часом російські окупанти нахабно використали обличчя української співачки FIINKA. На території окупованого Мелітополя з'явилися плакати з зображенням артистки і закликом змінювати українські прізвища на російські. Виконавиця вже відреагувала на цинічний вчинок росіян.

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