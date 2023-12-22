Відома українська акторка неочікувано змінила прізвище і пояснила чому

Відома українська акторка, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Антоніна Хижняк повідомила, що змінила прізвище.

Про те, що артистка отримала новий паспорт, вона розповіла в Instagram. Хижняк розмістила фото свіжого документу і заявила, що тепер вона офіційно на своєму дівочому прізвищі.

Як пояснила акторка, до цього у паспорті вона була за прізвищем свого колишнього чоловіка – Якушева. Відтепер вона знову Хижняк:

"Прощавайте старі паспорти! Привіт знову моє рідне прізвище! Хочу відмітити для себе дату 15 грудня 2023 року. День, коли я офіційно повернула собі дівоче прізвище Хижняк. Навіть не очікувала, що це виявиться наскільки важливим і потужним моментом, я просто плакала від радості і стрибала від щастя!" – поділилася емоціями артистка.

Антоніна Хижняк / Фото: instagram.com/tonya_actress

Антоніна Хижняк / Фото: instagram.com/tonya_actress

Антоніна Хижняк / Фото: instagram.com/tonya_actress

Зірка розповіла, що для того, аби повернути собі своє колишнє прізвище, їй довелося пройти чимало інстанцій:

"Пройшовши через усі інстанції, суди, архіви, ЦНАПи, ДРАЦСи, поліцію, податкові, купу інших кабінетів – я це зробила. Хочу подякувати всім людям, хто допомагав як міг на цьому нелегкому шляху", – додала Хижняк.

Нагадаємо, нещодавно Антоніна Хижняк приголомшила сумною новиною своїх прихильників. Акторка повідомила, що після трьох з половиною років розійшлася зі своїм бойфрендом, актором Олександром Боднаром.

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