Відома українська акторка отримала російський паспорт під час війни і здивувала причиною

Українська акторка Даша Волга, яка відома своїми ролями в роботах "Пізнє каяття" і "Толік-молочар" з Остапом Ступкою, детально розповіла, чому вона оновила свій російський паспорт, коли стоїть на боці України.

Нині Даша проживає в Новій Зеландії, проте народилася у Києві. За часів Радянського Союзу вона отримала російський паспорт. Після Чорнобильської аварії вся родина виїхала до Москви. Деякий час знаменитість проживала та будувала кар'єру в РФ. Згодом вона повернулася до України, адже її позиція була однозначною завжди.

"Від 1986 року росла в Москві, паспорт перший отримала там, тоді ще був Радянський Союз. Батьки згодом повернулися до Києва, мами не стало. Тато змінив паспорт на український. Я закінчила театральний виш, знімалася і в Україні, і в Росії. Але потім дуже чітко почала розуміти, що там відбувається. А згодом трапився Майдан. І я обрала Україну та залишилася в Україні. І це був найдивовижніший період мого життя", - розповіла акторка в інтерв'ю oboz.ua.

Даша Волга / Instagram Даші Волги

Втім, на початку повномасштабного вторгнення Волга знову поїхала до Москви. За її словами, вона дуже не хотіла цього робити, але була змушена, оскільки її посвідка на проживання в Україні, яку вона оформлювала за російським паспортом, загубилася. Щоб зробити нову, потрібен був старий російський паспорт. Однак той, що вона мала, вже давно був протермінованим. Після тривалих перемовин з юристами всі вони запевнили, що все ж треба поновлювати російський документ. Тому Даша напередодні російського вторгнення полетіла до Москви.

"Мене пропускають до цієї Москви, йду подаватися на ср*ні документи, а через кілька днів починається вторгнення. І я розумію, сидячи у квартирі подруги, що у мене в документах написано: народилася в Києві, приїхала з Києва і в моїй біографії у вікіпедії зазначено, що я засудила вторгнення росіян до Криму й Донбасу. За бажання з мене можна зробити такого шпигуна, що письменники детективів заздритимуть", - зізналася Волга.

Даша Волга / Instagram Даші Волги

Насамкінець акторка запевнила, що все минулося й вона одразу ж поїхала до своєї родини до Нової Зеландії, де перебуває і нині.

"Коли ми возз'єдналися в березні, старший син, напевно, місяць ходив зі мною за руку. Це при тому, що він дорослий самостійний хлопець", - додала Даша.

А ось скандальний онук Софії Ротару, музикант Анатолій Євдокименко, після незаконної втечі на надувному човні за кордон досі боїться згадувати про Україну в своїх інтерв'ю. Він продовжує мовчки просувати свій музичний альбом.

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