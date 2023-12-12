Відома українська акторка отримала звання "Заслуженої артистки України"

Почесне звання знаменитості присвоїли ще 2021 року, однак лише зараз вона змогла його отримати.

Українська акторка Дар'я Петрожицька похвалилася, що отримала звання "Заслуженої артистки України".

Почесну нагороду знаменитості присвоїли ще у вересні 2021 року. Однак лише зараз артистка змогла її отримати. Петрожицька поділилася, що для неї це справді важливо, хоч це й не найголовніше в акторській професії.

"Буду відверта…Для мене це честь, але далеко не найголовніше в професії. Для мене головне - це бути на сцені і в кадрі, мати можливість займатися своєю професією і творити! Бачити очі глядачів чи читати коментарі. А за це я вдячна всім, хто захищає нашу країну", - прокоментувала у фотоблогу артистка.

Дар'я Петрожицька / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Також Дар'я Петрожицька поділилася відвертою історією. Артистка розповіла, що її тато завжди хотів, аби вона була відмінницею. Однак Дар'я під час навчання була лише трієчницею. Петрожицька переконана, що звання "Заслужена артистка України" набагато вагоміше, ніж золоті медалі та червоні дипломи. Тож, знаменитість вірить, що тато пишався б нею.

"І ще трошки відвертості…Мій тато був "Заслуженим артистом України". Мій тато хотів, щоб я закінчила школу із золотою медаллю. Школу я закінчила трієчницею і до червоного диплома в універі теж не дотягнула через одну зайву четвірку. Тату, але тепер я "заслужена" і, думаю, це краще за золоту медаль. Сподіваюся, ти все бачиш з небес", - розчулила акторка.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Тімур Мірошниченко разом з дружиною та дітьми отримав важливу нагороду. Сім'я шоумена стала "Родиною року".

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