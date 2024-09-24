Відома українська акторка перенесла операцію і розкрила, що сталося

Артистка пояснила, чому їй знадобилася допомога медиків.
Відома українська акторка Анна Саліванчук повідомила, що перенесла операцію.
Новиною знаменитість поділилася в Instagram-stories. Артистка також не стала приховувати та розповіла, чому їй знадобилася допомога лікарів.
Виявилося, знаменитості видалили одразу три зуби мудрості. Операція, яка проводилася 23 вересня під наркозом, була не з легких. Річ у тім, що в Анни Саліванчук зуби мудрості були п'ятикореневими. Тим не менш, хоч операція й була складною, але, на щастя, минула успішно.
"Вчора (23 вересня – прим. ред.) мені видалили три зуби мудрості під наркозом. Зуби були п'ятикореневі, операція була нелегка. Але все минуло успішно", - поділилася зірка.
Окрім того, Анна Саліванчук опублікувала кадри зі стоматологічного кабінету, на яких показала, як її готували до операції. Також знаменитість ділилась, як відходила від наркозу.
Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук зізналась, як склалося її особисте життя після розлучення з чоловіком, нардепом Олександром Божковим. Акторка ділилась, чи вільне наразі її серце.
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