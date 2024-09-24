Відома українська акторка перенесла операцію і розкрила, що сталося

Відома українська акторка Анна Саліванчук повідомила, що перенесла операцію.

Новиною знаменитість поділилася в Instagram-stories. Артистка також не стала приховувати та розповіла, чому їй знадобилася допомога лікарів.

Виявилося, знаменитості видалили одразу три зуби мудрості. Операція, яка проводилася 23 вересня під наркозом, була не з легких. Річ у тім, що в Анни Саліванчук зуби мудрості були п'ятикореневими. Тим не менш, хоч операція й була складною, але, на щастя, минула успішно.

Анна Саліванчук до операції / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Вчора (23 вересня – прим. ред.) мені видалили три зуби мудрості під наркозом. Зуби були п'ятикореневі, операція була нелегка. Але все минуло успішно", - поділилася зірка.

Окрім того, Анна Саліванчук опублікувала кадри зі стоматологічного кабінету, на яких показала, як її готували до операції. Також знаменитість ділилась, як відходила від наркозу.

Анна Саліванчук після операції / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук зізналась, як склалося її особисте життя після розлучення з чоловіком, нардепом Олександром Божковим. Акторка ділилась, чи вільне наразі її серце.

Читайте також: