Відома українська акторка перенесла операцію і здивувала, що сталося: "Мені було лячно"

Відома українська акторка Любава Грешнова зізналась, що перенесла операцію.

Про хірургічне втручання артистка розповіла в Instagram-stories. Грешновій зробили операцію на оці, яка тривала годину. За словами акторки, все минуло добре. Однак знаменитості було неабияк лячно, адже вона хвилювалася за свій зір.

Любава Грешнова / Фото: instagram.com/lubavagreshnova

"Три дні тому я пережила невеличке хірургічне втручання. У моє око встромили 10 сантиметрову голку…Зараз все добре, але уявіть, як мені було лячно, враховуючи те, що я - акторка, і очі – мій основний робочий інструмент. Ця маніпуляція тривала годину", - поділилася акторка.

Любава Грешнова перенесла операцію / Фото: instagram.com/lubavagreshnova

Любава Грешнова у подробиці вдаватися не стала. Артистка лиш натякнула, що занесла до ока інфекцію. Також знаменитість звернулася до фанів та дала важливі поради, аби не стикнутися з такою ж проблемою, як вона. Акторка наголосила не лізти до очей брудними руками, не міряти чужі окуляри та користуватися зволожувальними краплями.

"Ніколи не лізьте до очей брудними руками, навіть якщо здається, що вони чисті. Протирайте руки перед тим, як торкатися обличчя. Не міряйте чужі окуляри і віддавайте перевагу зволожувальним краплям замість тих, що відбілюють. Вже все позаду, але цю годину я буду пам'ятати вічність", - зазначила знаменитість.

Любава Грешнова / Фото: instagram.com/lubavagreshnova

Нагадаємо, нещодавно акторка Анастасія Цимбалару поділилася, що їй необхідна операція. Незабаром зірка перенесе хірургічне втручання на носі.

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