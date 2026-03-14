Відома українська акторка під час служби коханого зробила різку заяву: "Не можу тим прикриватися"

Анастасія Пустовіт / © instagram.com/anastasiia.pustovit_volunteer

Зірка «Перших ластівок» і «Тихої Нави», акторка Анастасія Пустовіт без прикрас висловилася про службу свого обранця на фронті, з яким донедавна минала непростий період.

Партнер зірки доєднався до лав ЗСУ як доброволець. Рішення стати на захист Батьківщини він мужньо прийняв у перші дні повномасштабної війни. І відтоді, за словами Анастасії, її коханого досі не замінили. На її думку, це неприпустимо, адже кожен заслуговує, окрім служби, присвятити себе втіленню власних амбіцій.

«Мій чоловік пішов добровольцем і чотири роки свого життя віддав війні. Його ніхто не замінює. Люди продовжують жити своїм життям, я зокрема. Військові платять надвисоку ціну. Це роки життя, які ти не прожив своїми мріями, амбіціями, цілями. Ти віддав їх країні», — зізнається акторка в інтерв’ю hromadske.

До слова, пара разом вже близько п’яти років. В умовах війни закохані рідко бачаться та планують з’їхатися, але поки ці плани вимушено відтерміновуються. Водночас Анастасія говорить, що такі стосунки на відстані допомагає рятувати виключно діалог і вміння чути.

«Усі, хто перебуває в стосунках із військовослужбовцями, намагаються їх зберегти, проходять дуже непростий досвід. Єдина порада, яка працює, — це говорити. У вас є рот — ним треба говорити. І є вуха — ними треба слухати», — ділиться зірка.

Акторка також пояснила, чому тема мобілізації для неї особливо чутлива. Пустовіт визнає, що багато людей бояться війни. Однак вона переконана, що після досвіду окупації стало очевидно, що без спротиву існування України опинилося б під загрозою.

«Мені, можливо, легше про це говорити, бо я не військовослужбовиця. Але я ставлю ці питання і собі. Який вибір зробила я? Що усвідомила? Я не можу все життя прикриватися тим, що мій партнер — військовий», — підкреслила артистка.

