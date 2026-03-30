Відома українська акторка пішла від чоловіка-іноземця й вперше розкрила правду: "Я жила в ілюзії"

Вікторія Маремуха та її ексчоловік Луї Беллє / © instagram.com/vicky_mare

Українська модель і акторка Вікторія Маремуха після заяви про розрив п’ятирічного шлюбу з французом Луї Беллє відверто заговорила про причини.

Як виявилося, таке рішення жевріло вже давно. І серйозним приводом до таких думок для акторки стала таємна зрада чоловіка під час її вагітності. Проте тоді, за словами Вікторії, вона пробачила все заради виховання спільного сина Луки. І хоч пара намагалася врятувати шлюб спільною психотерапією, але модель усвідомила, що колишньої близькості так і не може повернути.

«Все зіпсувалося. Я пробачила зраду. Але шрам лишився. Пам’ятаю, коли сиджу вагітна на пляжі й думаю, нащо я вийшла за нього заміж. Не була б я вагітна, ми б тоді не були разом. Я весь час ніби жила в ілюзії. Не він мене, а я себе. Коли нема пристрасті й любові, то не можна повернути. У нас все було добре, але не могла його близько підпускати. Були постійні розмови про розлучення, ми намагалися ходити разом в терапію», — розповіла Маремуха в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Тож після тривалих стосунків подружжя ухвалило рішення йти різними шляхами. І зробило це у листуванні, чесно відповівши одне одному на запитання без будь-якого тиску й гучних сварок.

«В цілому ми були разом 10 років. І тут він мені пише: "Як ти гадаєш, нам варто ще пробувати рік чи розлучимося?". Нам легше листуватися. Мені важко далося, бо я на щось сподівалася й довго відтягувала. І я йому кажу: "Мені здається, що мабуть все". І він пише: "Мені теж так здається". Ми прийняли це спокійно, по-дорослому, без образ, бо вони вже були й ми їх пропрацювали», — зізналася модель.

Зірка щиро ділиться, що тепер їхня родина просто «прийняла іншу форму». Вона разом з Луї надалі бачитимуться та спілкуватимуться, але вже виключно в межах виховання сина. Також колишнє подружжя зараз ділить майно та обов’язки. І, як стверджує Вікторія, всі процеси так само проходять злагоджено та мирно.

«Не хочу казати, що любові немає. Ні, вона прийняла іншу форму. Ми дві людини, які створили цілий всесвіт — нашого Лукуську. Тому важливо зберегти адекватні стосунки. І ми це розуміємо. Тому ми домовилися про все спокійно. Домовилися про фінансові зобов’язання, обов’язки. Лука буде зі мною. Зараз по житлу домовляємося. Все спокійно. Будемо деякі відпустки разом проводити для Луки. І стосунки стали ще краще», — додала артистка.

Вікторія Маремуха та її ексчоловік Луї Беллє з сином Лукою / © instagram.com/vicky_mare

Зазначимо, Вікторія Маремуха та Луї Беллє узаконили стосунки у червні 2021 року, а через рік стали батьками — у них народився син Лука. У шлюбі пара дотримувалася формату вільних стосунків. Тобто вони могли мати романи на стороні, але водночас дотримуватися правила чесності — нічого не приховували одне від одного. Втім, Луї все ж таємно зрадив з подругою акторки, що завдало чималого удару на той час вагітній зірці. І відтоді стосунки поступово згасли.