Відома українська акторка після тривалого лікування серйозної хвороби повідомила про вагітність

Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Українська акторка Катерина Тишкевич, яка багато років бореться з хронічними головними болями, повідомила радісну новину — вона вперше стане мамою.

Про поповнення в родині знаменитість та її чоловік, актор Валентин Томусяк, розповіли під час відвертого інтерв’ю. Подружжя більше не приховує щастя й зізнається, що вже перебуває у другому триместрі вагітності. Ба більше, майбутні батьки розсекретили, що звістка стала для них особливо довгоочікуваною. Річ у тім, що через стан здоров’я Тишкевич тривалий час не могла планувати вагітність. Лише після того, як її самопочуття вдалося стабілізувати, подружжя наважилося на цей крок.

«Ми вагітні. Ми нещодавно перейшли у другий триместр. Насправді ми весь цей час навіть не пробували. Я не думала, що в нас так швидко вийде. Ми в січні вирішили спробувати, а в лютому я вже завагітніла», — поділилася акторка в інтерв’ю Аліні Доротюк.

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Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк

Катерина також пояснила, що раніше проходила складне лікування та приймала антидепресанти, які були несумісні з вагітністю. Однак останніми роками лікарям вдалося підібрати терапію, яка дозволила їй відмовитися від цих препаратів і підготувати організм до материнства.

«Останні півтора-два роки я вже не приймаю антидепресанти. Мене вдалося настільки стабілізувати, що я змогла не повертатися в депресивні стани. Я перейшла на інший препарат, на якому можна вагітніти, і ми вирішили пробувати», — розповіла зірка.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк

Втім, перші місяці вагітності виявилися для подружжя непростими. На восьмому тижні Катерина пережила кровотечу та загрозу переривання вагітності, через що потрапила до лікарні. На щастя, медики змогли зберегти вагітність, а подальші обстеження показали, що з малюком усе гаразд.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Тишкевич відверто розповідала про важку боротьбу з хронічним болем, яка досі не минула. Через серйозні проблеми зі здоров’ям акторка проходила тривале лікування та неодноразово ділилася переживаннями щодо майбутнього материнства. Тепер же в житті знаменитості настав новий і щасливий етап — вона готується до народження первістка.

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