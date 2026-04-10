Відома українська акторка після виїзду з чоловіком за кордон оголосила про вагітність

Міла Сивацька / © instagram.com/mila_sivatskaya

Українська акторка Міла Сивацька вперше стане мамою.

Радісну новину 27-річна зірка оголосила в Instagram. Вагітна Міла опублікувала серію ніжних фото з помітно округлим животиком і як насолоджується станом на тлі мальовничих краєвидів. Для фотосету вона обрала декілька стильних образів. Поки що майбутня мама подробиць про первістка не розкриває.

«Тож починається нова глава», — мило підписала кадри акторка.

У коментарях просто вибухнули компліментами й привітаннями як зірки, так і прихильники.

«І немає нічого важливішого в усьому світі, ніж дитя під серцем» — Анна Сагайдачна

Ну як же тобі личить цей прекрасний період!

Немає нічого красивішого ніж вагітна жінка

Яка гарна, вітаю!

До слова, Міла Сивацька очікує на маля разом з чоловіком Сергієм. Вони офіційно повідомили про шлюб 2024 року, але без подробиць. Згодом стало відомо, що закохані під час війни виїхали з Києва до Барселони, Іспанія. Акторка вже пояснювала, що її коханий перетнув кордон згідно з законом.

