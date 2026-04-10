ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
621
Час на прочитання
1 хв

Відома українська акторка після виїзду з чоловіком за кордон оголосила про вагітність

27-річна Міла Сивацька очікує на первістка в Іспанії.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Міла Сивацька

Міла Сивацька / © instagram.com/mila_sivatskaya

Українська акторка Міла Сивацька вперше стане мамою.

Радісну новину 27-річна зірка оголосила в Instagram. Вагітна Міла опублікувала серію ніжних фото з помітно округлим животиком і як насолоджується станом на тлі мальовничих краєвидів. Для фотосету вона обрала декілька стильних образів. Поки що майбутня мама подробиць про первістка не розкриває.

«Тож починається нова глава», — мило підписала кадри акторка.

У коментарях просто вибухнули компліментами й привітаннями як зірки, так і прихильники.

  • «І немає нічого важливішого в усьому світі, ніж дитя під серцем» — Анна Сагайдачна

  • Ну як же тобі личить цей прекрасний період!

  • Немає нічого красивішого ніж вагітна жінка

  • Яка гарна, вітаю!

До слова, Міла Сивацька очікує на маля разом з чоловіком Сергієм. Вони офіційно повідомили про шлюб 2024 року, але без подробиць. Згодом стало відомо, що закохані під час війни виїхали з Києва до Барселони, Іспанія. Акторка вже пояснювала, що її коханий перетнув кордон згідно з законом.

Нагадаємо, нещодавно блогерка Даша Квіткова після заручин із футболістом Володимиром Бражком зізналася, чи готова народити другу дитину.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie