Відома українська акторка після виїзду з України закрутила роман зі шведом: що відомо про її обранця

Стосунки пари тривають близько трьох років.

Зірка серіалу «Слуга народу», акторка Катерина Кістень розповіла подробиці про свої стосунки з іноземцем.

Як відомо, під час війни артистка емігрувала з України до Швеції. І відтоді почала жити на дві країни. І зараз вона не приховує, що за кордоном її тримає зокрема і нове кохання. Кістень говорить, що зараз почувається щасливою. І водночас вона більше розповіла про коханого-іноземця. Чоловік, як виявилося, не пов’язаний з кіноіндустрією, але є дотичним до творчої діяльності. Він працює архітектором.

«Я щаслива людина. Вважаю, що доля подарувала мені цю зустріч, яку сама б я не придумала. Ця людина у Швеції, тому це одна з причин чому я там. Це серйозні стосунки. Чим більше я пізнавала, тим більше любила цю людину. Це був дуже природній процес. Він не актор і не режисер. Але певною мірою у нього творча професія, бо він архітектор», — розсекретила Катерина в інтерв’ю телеканалу «Тернопіль1».

А ще раніше зірка ділилася, що познайомилася зі шведом у доволі непростий період її адаптації у новій країні. Згодом вона «видихнула і розслабилася» та з’їхалася з коханим.

Оскільки про нові стосунки Катерина заявляла ще декілька років тому, то ведуча поцікавилася про її сімейний статус. У відповідь акторка зазначила, що поки що «незаміжня». І додала, що для неї «людина і стосунки» важливіші, аніж штамп у паспорті.

Нагадаємо, нещодавно свої стосунки заговорила акторка Катерина Кузнєцова. Зірка через пів року після розлучення з росіянином зізналася, чи вільне її серце зараз.

