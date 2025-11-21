Відома українська акторка після зізнань в серйозній кризі в шлюбі відповіла, чи разом із чоловіком

Любава Грешнова / © instagram.com/lubavagreshnova

Відома українська акторка Любава Грешнова після зізнань про серйозні кризи в шлюбі відповіла, чи досі в стосунках із чоловіком, актором Михайлом Пшеничним.

Артистка торік приголомшила заявою, що їм із коханим доводилося переживати доволі тяжкі періоди. Ба більше, навіть з'являлись думки про розлучення. На проєкті "Ранок у великому місті" знаменитість говорить, що такі проблеми в шлюбі – це нормально. За словами Любави, в стосунках інколи бувають напружені моменти, а в ідеальну картину вона не вірить.

"Так, вони були завжди (напружені моменти в стосунках – прим. ред.), бо я не вірю в те, що родина може бути довго разом без якихось таких моментів. Неможливе зефірне кохання, як в Instagram. Оця вся картинка - я в неї не вірю", - говорить акторка.

Любава Грешнова з чоловіком / © instagram.com/lubavagreshnova

Любава Грешнова наголосила, що вони з чоловіком не розлучались і вже 16 років разом. Щоправда, артистка не ділиться від літа їхніми спільними фото. Та, за словами знаменитості, вона завжди віддавала перевагу тримати особисте подалі від публіки.

"Ми разом, звісно. Ми разом 16 років… Я не публікувала майже ніколи фото не лише з ним, а взагалі сімейні", - запевнила акторка.

