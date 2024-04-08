Відома українська акторка після розлучення неочікувано показалася з ексчоловіком у військовій формі

Українська акторка Анастасія Цимбалару неочікувано показалася з колишнім чоловіком, актором Григорієм Боклановим, з яким нещодавно розлучилася після двох років шлюбу.

Артистка у своєму Instagram поділилася знімком з ексобранцем. На фото вони обоє були зображені у військовій формі. Цимбалару пояснила, що вони разом грають в одній виставі. Тож, знімок колишнє подружжя зробило у гримерці перед виходом на сцену.

"Починаємо виставу", - підписала кадр з ексчоловіком Анастасія Цимбалару.

Анастасія Цимбалару та Григорій Бокланов / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Схоже, колишні закохані після розлучення зуміли зберегти теплі стосунки та не тримають зла одне на одного. Актори продовжують разом працювати та чудово спілкуються.

Зазначимо, Анастасія Цимбалару та Григорій Бокланов прожили в шлюбі два роки. Однак у березні актори приголомшили новиною, що розлучаються. Вони не стали називати причину такого рішення, але натякнули, що їхні почуття одне до одного почали згасати.

Нагадаємо, нещодавно співачка Санта Дімопулос шокувала новиною, що розлучається з чоловіком. Артистка прожила у шлюбі з бізнесменом Ігорем Кучеренком 11 років та народила від нього доньку Софію.

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