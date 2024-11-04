Відома українська акторка після розлучення з чоловіком повідомила про другу вагітність

Українська акторка, зірка серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна повідомила про поповнення в родині.

Радісною новиною акторка поділилася в Instagram. На кадрах Анна показала свій помітно округлий животик, тримаючи плюшевого ведмедика в руках. Тим самим щаслива Анна дала зрозуміти, що перебуває на останніх місяцях вагітності.

Анна Сагайдачна / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

"Тепер я готова поділитися з вами", - лаконічно підписала кадри Сагайдачна.

У коментарях зірки та підписники зірки засипали її вітаннями й теплими побажаннями для майбутнього малюка.

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До слова, Анна Сагайдачна лише у червні цього року повідомила, що 2023 року розлучилася з чоловіком Євгеном Третяком, від якого народила синочка Тимура. Після цього знаменитість стала приховувати своє особисте життя від публіки. Тож, вочевидь, статус артистки нещодавно таки змінився. Тим паче на безіменному пальці Анни видніється золоте кільце, яке дуже схоже на обручку.

Анна Сагайдачна / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

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