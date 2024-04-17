Відома українська акторка після розлучення закрутила новий роман і вперше розповіла про коханого

Українська акторка Зоряна Марченко зізналась, що більше не самотня та перебуває у стосунках.

Артистка поділилася, що хоч нині знімань у проєктах майже немає, однак в неї життя доволі насичене. Зокрема, вона займається вихованням доньки від другого шлюбу, а також налагоджує особисте життя.

"Я займаюся дитиною, школою, уроки, її танці. Кінець другого класу – це треба всі хвости підтягнути. І в мене є особисте життя. Чоловік і кохання у моєму житті є", - поділилася акторка в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Зоряна Марченко / Фото: instagram.com/zorya_marchenko

Зоряна Марченко розповіла, що рік тому зустріла кохання. З чоловіком вона була знайома давно, вони вперше зустрілися на знімальному майданчику. Стосунки ж їхні почалися рік тому. Зоряна Марченко не квапиться про обранця більш детально розповідати, лише зазначає, що він не пов'язаний із акторською професією.

"Він не актор. Я з акторами зав'язала. Він має стосунок до кіно. Він працює на знімальному майданчику. Ми колись із ним давно познайомилися саме на знімальному майданчику. Тоді якось нічого не відбулося, був не час. Минулого року ми з ним знову зустрілися, і якось так", - розсекретила артистка.

Зоряна Марченко / Фото: instagram.com/zorya_marchenko

Зазначимо, Зоряна Марченко була двічі заміжньою. Першим її чоловіком став актор Олексій Тритенко. Вдруге знаменитість вийшла заміж за росіянина Олександра Ведменського. Від нього Зоряна народила доньку, яку назвала Агафією.

Нагадаємо, нещодавно лідера гурту "Без Обмежень" Сергія Танчинця запідозрили в романі з піарницею. Виконавець відреагував на чутки про його нові стосунки.

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