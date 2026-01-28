Відома українська акторка пояснила, чому після "Голосу країни" в неї не склалась співоча кар'єра

Тетяна Малкова / © instagram.com/tannita_malkova

Відома українська акторка Тетяна Малкова пояснила, чому після проєкту "Голос країни" в неї не склалась співоча кар'єра.

Артистка була учасницею третього сезону вокального шоу. Знаменитість потрапила до команди лідера гурту "Воплі Відоплясова" Олега Скрипки та зуміла пройти до фіналу. Проте після "Голосу країни" в Тетяни Малкової так і не склалось зі співочою кар'єрою. В інтерв'ю Oboz.ua акторка пояснила чому.

Знаменитість говорить, що на той час у неї не було ані команди, ані ресурсів. Окрім того, багато методів реалізації Тетяні просто не підходили. Тож, вона не знала, яким чином краще реалізуватися. Однак акторка не ставить остаточну крапку на співочій кар'єрі. Артистка припускає, що, можливо, що повернеться до цієї сторінки життя.

"Щодо кар'єри співачки… Чесно кажучи, не склалося через відсутність команди й ресурсів. Я була ще дуже молодою, зеленою, невпевненою в собі, не знала, з якого боку підходити до шоубізнесу. Багато методів, запропонованих для входження в шоубіз, мені просто не підходили. Тому я думаю, що всьому свій час. Можливо, я ще не поставила крапку на цій сторінці", - говорить знаменитість.

