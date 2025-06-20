Відома українська акторка показала 86-річну бабусю та публічно звернулася до неї

Катерина Кузнєцова / © instagram.com/katykino

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Акторка Катерина Кузнєцова привітала бабусю з днем народження.

Сьогодні, 20 червня, рідна людина зірки зустрічає свої 86 років. З цієї нагоди артистка присвятила іменинниці допис, де зібрала її милі фото. Катерина публічно звернулася до бабусі та висловила свої найщиріші побажання. Зокрема, побажала довгих років життя і не приховала, що просто пишається нею.

"Сьогодні день народження у моєї бабусі. Наша хризантема. Моя найкраща подружка, підтримка і опора! Люблю тебе безмежно! Мирного неба тобі, моя золота, любові, смаколиків, нас поруч, міцного здоровʼя і теплоти в душі! Ти для нас всіх приклад і ми завжди поруч!" – зворушливо привітала Кузнєцова іменинницю-бабусю.

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Бабуся Катерини Кузнєцової / © instagram.com/katykino

Бабуся Катерини Кузнєцової / © instagram.com/katykino

Катерина Кузнєцова з бабусею / © instagram.com/katykino

У коментарях до таких теплих слів доєдналися й шанувальники акторки:

Здоров'я Вашій бабусі. Ви з нею дуже схожі

Вітаю Вашу бабусю, дай Бог їй довгих років життя

Мої вітання! Щастя та здоров'я. Многая та благая літа. Мирного неба над головою

Нагадаємо, нещодавно акторка Яна Глущенко розповіла про дружбу з Кузнєцовою та показала їхнє архівне фото з університету.