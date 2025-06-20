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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
227
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1 хв

Відома українська акторка показала 86-річну бабусю та публічно звернулася до неї

Катерина Кузнєцова замилувала рідкісними фото з рідною людиною.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Катерина Кузнєцова

Катерина Кузнєцова / © instagram.com/katykino

Акторка Катерина Кузнєцова привітала бабусю з днем народження.

Сьогодні, 20 червня, рідна людина зірки зустрічає свої 86 років. З цієї нагоди артистка присвятила іменинниці допис, де зібрала її милі фото. Катерина публічно звернулася до бабусі та висловила свої найщиріші побажання. Зокрема, побажала довгих років життя і не приховала, що просто пишається нею.

"Сьогодні день народження у моєї бабусі. Наша хризантема. Моя найкраща подружка, підтримка і опора! Люблю тебе безмежно! Мирного неба тобі, моя золота, любові, смаколиків, нас поруч, міцного здоровʼя і теплоти в душі! Ти для нас всіх приклад і ми завжди поруч!" – зворушливо привітала Кузнєцова іменинницю-бабусю.

Бабуся Катерини Кузнєцової / © instagram.com/katykino

Бабуся Катерини Кузнєцової / © instagram.com/katykino

Бабуся Катерини Кузнєцової / © instagram.com/katykino

Бабуся Катерини Кузнєцової / © instagram.com/katykino

Катерина Кузнєцова з бабусею / © instagram.com/katykino

Катерина Кузнєцова з бабусею / © instagram.com/katykino

У коментарях до таких теплих слів доєдналися й шанувальники акторки:

  • Здоров'я Вашій бабусі. Ви з нею дуже схожі

  • Вітаю Вашу бабусю, дай Бог їй довгих років життя 

  • Мої вітання! Щастя та здоров'я. Многая та благая літа. Мирного неба над головою

Нагадаємо, нещодавно акторка Яна Глущенко розповіла про дружбу з Кузнєцовою та показала їхнє архівне фото з університету.

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