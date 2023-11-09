Відома українська акторка показала свій фотосет, який довів її до сліз: "Душа боліла"

Українська акторка Анна Саліванчук розповіла шанувальникам про нещодавню фотосесію, на якій їй не вдалося приховати власного смутку.

У своєму фотоблогу акторка показала фото, зроблені у день, коли її "душа боліла, а серце плакало". Вона зізналася, що навіть її акторська майстерність і вміння тримати планку не допомагають замаскувати біль у погляді у реальному житті. Тому, отримавши серед ночі фото, знаменитість розплакалася через свою безпорадність.

"Отримала ці фото вночі – і плакала годину. Навіть магія об'єктиву, гарного вбрання, мейку – не змогла приховати мій сум. У цей день, коли була призначена фотосесія, моя душа боліла, а серце плакало. І, на жаль, все це видно на цих фото. Так, я актриса, і я можу грати на сцені та в кіно, але в житті я грати зовсім не вмію. Очі – дзеркало душі", – написала акторка.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

На фото Саліванчук має дещо стомлений вигляд. Вона пояснила це відповідним внутрішнім станом на той момент. Наостанок акторка закликала всіх жінок не забувати дбати про себе та свій "внутрішній комфорт".

Також акторка розказала, що зняла відео, у якому прочитала поезію. Проте не поділилася ним, бо звикла, що завжди випромінює силу й енергію. Натомість вона лише процитувала вірш у дописі. Символічно рядки були присвячені темі стрімкого піднесення після падіння. Втім, Саліванчук так і не назвала точної причини своїх душевних переживань.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

До слова, підписники почали активно підбадьорювати зірку у коментарях:

Буде зліт!

Ти неймовірна і навіть сумна – дуже красива

Все складеться якнайкращим чином

Сум – наш важливий стан, він дає відчути глибину щастя

Дякую за відвертість! Фото прекрасні, бо ти там справжня

Нагадаємо, що раніше відома акторка Анна Саліванчук розповідала про погіршення стану здоров'я. Спочатку зірці поставили хибний діагноз, а потім призначили неправильне лікування.

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