Відома українська акторка показала свою зруйновану квартиру в Чернігові внаслідок ворожої атаки

Артистка повернулася до рідного міста та вперше на власні очі побачила, що сталося з її домівкою.

Відома українська акторка Ірина Кудашова, яка стала відомою завдяки зніманням у серіалі "Школа", вперше показала свою зруйновану квартиру в Чернігові.

У своєму Instagram артистка опублікувала відео, де продемонструвала, що сталося з її домівкою. Зокрема, у квартирі пошкоджений балкон. Окрім того, всі вікна повилітали.

Дім акторки зазнав пошкоджень внаслідок ворожої атаки. Коли був обстріл міста, неподалік з місцем, де розташована квартира Кудашової, був ворожий приліт, а будинок зачепило вибуховою хвилею.

Зірка "Школи" Ірина Кудашова показала, як окупанти пошкодили її квартиру в Чернігові

Як поділилася Кудашова, вона повернулася до рідного Чернігова та вперше на власні очі побачила свій пошкоджений дім.

"Мій дім…Я вперше побачила свою квартиру після прильоту. Наживо це бачити дуже боляче", - поділилася акторка.

Нагадаємо, раніше блогерка Таня Парфільєва показувала, як окупанти пошкодили її будинок під Києвом. Житло знаменитості зазнало руйнувань внаслідок ворожого ракетного обстрілу.

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