Відома українська акторка показалася під крапельницями: "Бережіть своє здоров'я"

Українська акторка, зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька опинилася у лікарні.

У своєму фотоблогу Дар'я поділилася фото, де видніється крапельниця. Акторка не стала вдаватися в подробиці, що стало причиною різкого погіршення самопочуття, проте зазначила, що наразі вже все позаду й вона значно краще почувається.

Дар'я Петрожицька / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Петрожицька додала, що більше турбуватися не варто, адже вона вже виписалася з лікарні й перебуває вдома. Тим не менш, артистка наголосила на важливості вчасно дбати про своє здоров'я та обстежуватися. І додала, що тепер їй необхідно добре відпочити.

"Дякую за підтримку. Я вже вдома, мене відпустили. Дякую всім, хто мені писав і пише. Все гаразд зі мною. Не буду вдаватися в подробиці. Проте скажу, бережіть своє здоров'я та не затягуйте. Здоров'я – це важливо. Особливо, коли півень клюне в сраку, то буде важче. Мирного неба всім, а я буду відпочивати", – поділилася Дар'я.

Дар'я Петрожицька / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Нагадаємо, нещодавно ведучий Нікіта Добринін також опинився у лікарні. Шоумен налякав фото, де він лежить під крапельницею.

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