Відома українська акторка потрапила в ДТП: водій виїхав на зустрічну смугу

Римма Зюбіна розповіла про неприємний інцидент.

Відома українська акторка театру та кіно Римма Зюбіна розповіла про неприємний інцидент, який з нею стався сьогодні вранці.

Артистка потрапила в ДТП. Про це Зюбіна розповіла на своїй сторінці у Facebook. За словами знаменитості, за кермом був її син Даниїл. Коли вони їхали, на зустрічну смугу виїхало інше авто.

"Водій виїхав на зустрічну смугу - на нашу смугу. Ми не поступилися йому місцем і він нас "наказав". Вийшов і привітався з Даниїлом: "Я тобі зараз їб*ло разіб'ю". Добрий ранок", - розповіла про інцидент артистка.

Водій виїхав на зустрічну смугу - на нашу смугу. Ми не поступилися йому місцем і він нас "наказав" Вийшов і привітався з Даниїлом "Я тебе щас *бало разоб'ю" Добрий ранок) Опубликовано Риммой Зюбіной Вторник, 26 октября 2021 г.

Також Зюбіна поділилася відео з місця аварії, на якому показала й того самого водія, через якого сталася ДТП.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання