Відома українська акторка потрапила в жахливу аварію у Києві: "Страшна ДТП, є загиблі"

Олеся Надєєва / © instagram.com/olesianadieieva

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Відома українська акторка Олеся Надєєва, яка грала в серіалі «Зворотний напрямок», потрапила в ДТП у Києві.

Сталося це ввечері, 27 вересня. Акторка говорить, що в неї були знімання, вона поверталася додому маршруткою. Олеся була виснажена, оскільки Київ постійно потерпає від ворожих обстрілів. Їй хотілося скоріше опинитися вдома та відпочити, однак дорогою вона потрапила в аварію.

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«Їхала додому після знімань, на які теж ледь дійшла через шахедні атаки, постійно збивали, дуже гучно, вся трусилася від страху. Хотіла поскоріше дістатися додому і відчути спокій, а відчула повний п*здець», — говорить вона.

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Допис Олесі Надєєвої / © instagram.com/olesianadieieva

ДТП сталася просто перед маршруткою, в якій їхала артистка. Водій встиг загальмувати, але все ж частково врізався. Вона говорить, що в момент зіткнення відчула жахливий страх і закричала. На щастя, з Надєєвою у фізичному плані все гаразд, вона відбулась лише переляком.

«Дякую Богу, своєму янголу-охоронцю, тому що маршрутка, в якій я їхала, була просто перед машиною, яка вщент розбита. Не знаю, як мені так пощастило. Неймовірно страшна ДТП, є загиблі. Ми в маршрутці всі закричали від різкої зупинки, і наш водій трохи врізався, звісно ж, бо це сталося дуже швидко. Чесно, я думала, що це „приліт“, бо був такий гучний звук, яскраве червоне світло і дим, просто якийсь жах», — ділиться вона.

Нагадаємо, нещодавно співак Володимир Дантес потрапив у ДТП на своєму коштовному авто. Виконавець уже показав наслідки аварії.

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