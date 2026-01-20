ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
476
Час на прочитання
2 хв

Відома українська акторка повідомила про горе в родині: "Я повністю осиротіла"

Леся Самаєва звернулася до шанувальників із вдячністю за підтримку.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Леся Самаєва

Леся Самаєва / © instagram.com/lesia_samaieva/

Зірка «Скаженого весілля», акторка Леся Самаєва розповіла про важку втрату в родині.

Днями з життя пішла мама артистки. І сьогодні, 20 січня, акторка повідомила, що вчора з найближчими провела найріднішу в останню путь. Леся у фотоблогу зізналася, що зараз вона відчуває нестерпний біль після трагедії. Але водночас додала, що їй значно легше стає від підтримки довкола. У непростий період вона висловила вдячність людям, які оточують її та дають наснагу жити далі.

«Вчора попрощалися… Тепер назавжди в серці… Тепер я повністю осиротіла, бо і мама, і тато пішли з цього життя. Від цього мені стало ще холодніше й темніше, самотніше. Я це горе сильно переживаю. Я хочу подякувати вам за вашу підтримку. Вона, як крила — не дає упасти. І моя прекрасна родина, яка оточила мене увагою та любов’ю. Дякую дорогі, що ви є. Моя страшна печаль від цього стає світлішою», — зворушила акторка.

Мама Лесі Самаєвої / © instagram.com/lesia_samaieva/

Мама Лесі Самаєвої / © instagram.com/lesia_samaieva/

У коментарях підписники вшанували пам’ять рідної людини Лесі та підтримали її теплими словами.

  • Світла пам’ять вашій матусі. Мої найщиріші співчуття

  • Царство небесне. Допоки є батьки — ми діти у будь-якому віці. А коли їх нема — важко… Але є продовження роду і спогади

  • Таке воно життя… Лесічко, люблю, обіймаю. Царство небесне

Нагадаємо, нещодавно син знаменитого подружжя Девіда Бекхема та Вікторії публічно відрікся від них. Бруклін уперше розкрив причини їхнього серйозного конфлікту.

Дата публікації
Кількість переглядів
476
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie