Відома українська акторка повідомила про горе в родині: "Я повністю осиротіла"
Леся Самаєва звернулася до шанувальників із вдячністю за підтримку.
Зірка «Скаженого весілля», акторка Леся Самаєва розповіла про важку втрату в родині.
Днями з життя пішла мама артистки. І сьогодні, 20 січня, акторка повідомила, що вчора з найближчими провела найріднішу в останню путь. Леся у фотоблогу зізналася, що зараз вона відчуває нестерпний біль після трагедії. Але водночас додала, що їй значно легше стає від підтримки довкола. У непростий період вона висловила вдячність людям, які оточують її та дають наснагу жити далі.
«Вчора попрощалися… Тепер назавжди в серці… Тепер я повністю осиротіла, бо і мама, і тато пішли з цього життя. Від цього мені стало ще холодніше й темніше, самотніше. Я це горе сильно переживаю. Я хочу подякувати вам за вашу підтримку. Вона, як крила — не дає упасти. І моя прекрасна родина, яка оточила мене увагою та любов’ю. Дякую дорогі, що ви є. Моя страшна печаль від цього стає світлішою», — зворушила акторка.
У коментарях підписники вшанували пам’ять рідної людини Лесі та підтримали її теплими словами.
Світла пам’ять вашій матусі. Мої найщиріші співчуття
Царство небесне. Допоки є батьки — ми діти у будь-якому віці. А коли їх нема — важко… Але є продовження роду і спогади
Таке воно життя… Лесічко, люблю, обіймаю. Царство небесне
