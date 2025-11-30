Відома українська акторка повідомила про "приліт" по її будинку: "Зруйнована частина викликає жах"

Слава Красовська / © instagram.com/slava_krasowska

Відома українська акторка Слава Красовська повідомила про ворожий "приліт" по її будинку.

Сталося це в ніч проти 29 листопада, коли російські окупанти масовано обстріляли Київ та область. У своєму Instagram Слава Красовська поділилась, що ворожий снаряд поцілив по багатоквартиному будинку, де вона мешкає. З акторкою все гаразд. Окрім того, її квартира не постраждала. Проте частину багатоквартирного будинку зруйновано. Артистка зізнається, що побачене викликає справжній жах.

"Прилетіло в мій будинок. Я дуже вдячна усім, хто за мене переживає і запитує як я. Я в порядку, квартира не постраждала, ми цілі, собаки неушкоджені. Але зруйнована частина будівлі викликає жах. Думаю, невдовзі зможу дізнатися, чим можна допомогти сусідам, чиї помешкання зруйновані", - ділиться артистка.

Допис Слави Красовської / © instagram.com/slava_krasowska

Слава Красовська наголошує, що від ворожих влучань ніхто не застрахований. Акторка закликає не нехтувати сигналами повітряної тривоги та завжди дбати про безпеку. Також артистка говорить, що необхідно донатити на потреби ЗСУ, аби пришвидшити перемогу. Наостанок Красовська подякувала спецслужбам за швидке реагування та усунення наслідків "прильоту".

"Я - ще одна ваша близька знайома, в дворі якої розгорнуто поліцейський намет, а будинок обнесено стрічкою, під вікнами - скло, будівельне сміття і уламки будівлі. Я - ще одне ваше нагадування про те, що не варто нехтувати своєю безпекою і ігнорувати сигнали тривоги, проте потрібно безупинно донатити на нашу перемогу. Також я безмежно вдячна усім спеціальним службам за надшвидке реагування та усунення наслідків обстрілу. Тримаймося, незламні", - зазначила акторка.

Нагадаємо, раніше артистка Анна Кошмал розповідала про ворожий "приліт" поруч з її будинком. Під час обстрілу руйнувань зазнав сусідній від акторки під'їзд.