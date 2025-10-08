Відома українська акторка пожалілася на життя в Польщі і пояснила, що їй не подобається

Тетяна Малкова / © instagram.com/tannita_malkova

Українська акторка Тетяна Малкова, яка нещодавно висловилась проти вступу до ЄС, пожалілась на життя в Польщі.

Знаменитість виїхала з України через повномасштабну війну. Акторка б і не покидала країну, однак переймалась за безпеку дітей. Хоч час від часу Тетяна Малкова приїздить до України, але остаточно повернеться лише після перемоги, адже саме тоді зможе це зробити разом із дітьми.

Вже три роки знаменитість проживає в Польщі. Та Тетяна Малкова на проєкті "Зі своїми по суті" пожалілась, що за цей час так і не змогла призвичаїтись в країні. Артистка майже весь час сидить в квартирі та взагалі нікуди не ходить. За словами акторки, щоразу їй доводиться пересилювати себе. Не останню роль в цьому відіграють антиукраїнські настрої, які, за словами Малкової, останнім часом зросли. Також артистці не до вподоби менталітет, бюрократія та медицина.

"Мені тут (в Україні – прим. ред.) хочеться гуляти, ходити на танці, спілкуватися з друзями, зустрічатися з ними... Там (у Польщі – прим. ред.) я три роки сиджу у себе в квартирі й нікуди не виходжу. Ані до ресторанів, ані до якихось закладів, ані на фестивалі. Мені щоразу доводиться переступати через себе. Я сиджу в квартирі на своєму ґанку й нікуди не хочу ходити. Можливо, це через загострення антиукраїнських цих настроїв, тому що це дуже складно, коли ти виходиш, і на тебе отак: "Ти хто взагалі такий", - зізналась артистка.

