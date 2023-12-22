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Відома українська акторка шокувала, що надавала послуги "сексу по телефону"

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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Відома українська акторка шокувала, що надавала послуги "сексу по телефону"

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Артистка мала таку роботу в студентські роки.

Українська акторка Анна Саліванчук здивувала відвертим зізнанням про свою роботу.

Артистка розповіла, що свого часу працювала в службі "сексу по телефону". Таку нестандартну роботу знаменитість мала у студентські роки. Як зізналась Анна у програмі "Хто зверху?" їй хотілося смачно їсти та гарно одягатися, тож вона наполегливо працювала.

Зокрема, вдень акторка навчалася, а зранку та вночі працювала. До речі, другу роботу артистка мала на релігійному телеканалі.

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"У студентські роки потрібно було за щось жити. Мені хотілося гарно вдягатися та смачно їсти, тому я багато працювала. Вдень, звісно, вчилася, а вночі та зранку перед навчанням працювала. Був у біографії період, коли я одночасно працювала в службі "сексу по телефону" та на релігійному каналі. Вночі говорила: "Так, я торкаюся твоїх сідниць!". Зранку йшла на озвучування й казала: "Доброго ранку! Сьогодні свято Пресвятої Богородиці!". Не бачу в цьому нічого поганого, адже я чесно заробляла гроші", - відверто зізналась акторка.

Анна Саліванчук поділилася, що ніколи не цуралася роботи. Знаменитість говорить, що багато працювала, а перед тим, як отримувати вагомі ролі, вона була навіть акторкою масових сцен.

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Я дуже багато працювала в масовках. Потім був період, коли вже сама набирала масовку, працюючи в рекламних агенціях. І в цей час починала зніматись у кіно", - поділилася артистка.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка болівійського походження Мішель Андраде теж розповіла про свою неочікувану роботу. Артистка знялася у популярному серіалі "Корона". Знаменитість вже зізналась, як потрапила до акторського складу стрічки.

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Дата публікації
Перегляди
748
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